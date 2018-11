Transportvirksomhed melder sig ud af arbejdsgiverorganisation efter slum-sag

Mandag 5. november 2018 kl: 10:23

Af: Redaktionen Udover at bo i containere og lave mad over gasblus - enten udenfor eller i en lastbiltrailer - har den danske transportvirksomhed betalt chaufførerne en løn, der ifølge fagforbundet 3F svarer til mellem 15 og 20 kroner i timen.ATL og DI betegner forholdene for de filippinske chauffører i Padborg for uacceptable forhold og bad derfor direktør Karsten Beier om en redegørelse for at få klarlagt sagen. Oplysningerne skulle have været behandlet på et ekstraordinært bestyrelsesmøde i ATL lørdag med henblik på en stillingtagen til en eksklusion af virksomheden.Men redegørelsen må ATL og DI se langt efter, for inden mødet meddelte direktør Karsten Beier skriftligt ATL og DI, at han meldte sig ud af organisationerne.- Vi tager Karsten Beiers beslutning til efterretning. Der er ingen tvivl om, at sagen har skadet erhvervets omdømme, og den risikerer at få negative konsekvenser for resten af branchen, siger bestyrelsesformand i ATL Peter B. Jepsen.





I Dansk Industri tager man ligeledes meddelelsen om virksomhedens udmeldelse til efterretning.





- Vi ser med stor alvor på sagen, som har været skadelig ikke blot for branchen, men for erhvervslivet som helhed, siger viceadministrerende direktør Kim Graugaard fra Dansk Industri.





ATL er en arbejdsgiverforening under DI for virksomheder, som beskæftiger sig med vejgodstransport.





