Forhandlinger mellem DSB og Dansk Jernbaneforbund er afbrudt

Mandag 5. november 2018 kl: 09:41

DSB vil afskaffe medarbejderindflydelse på egen arbejdstid - tjenester, ture og turvalg

DSB vil afskaffe medarbejderindflydelse på ferieplanlægningen

DSB har stillet som ultimatum, at drøftelserne om arbejdstid skal foregå uafhængigt af drøftelserne om fremtidig medarbejderindflydelse på arbejdstid

DSB ønsker at reducere antallet af tillidsrepræsentanter og har annulleret alle tillidsrepræsentanters status som tillidsrepræsentanter

Af: Redaktionen I forbindelse med, at forhandlingerne er afbrudt, har Dansk Jernbaneforbund listet en række punkter op, hvor DSB og Dansk Jernbaneforbund er uenige:Dansk Jernbaneforbund fremfører, at når det gælder sammenhæng mellem arbejds- og familieliv, bliver forbundet mødt krav om forringelser af vilkårene for skubbeweekender, rammeture/ tidslommer og varsling af tjeneste.Dansk Jernbaneforbund mener, at DSB har optrådt som utroværdig forhandlingspart gennem hele forløbet, og at DSB’s kommunikation har været og er både misvisende og undergravende.- Vi har gennem hele forløbet søgt løsninger. Det er DSB’s ledelse, der har valgt at opsige gældende lokalaftaler og kutymer - uden at sætte noget i stedet. Vi kan fra Dansk Jernbaneforbunds side kun beklage den kaotiske situation, som DSB har valgt at kaste virksomheden ud i, lyder det fra Dansk Jernbaneforbund.