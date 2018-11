Dommeren dømte fodboldspiller 50 dages fængsel for vold

Fredag 2. november 2018 kl: 21:46

Af: Jesper Christensen Nicklas Bentner ankede dommen til Landsretten. Hans advokat var Anders Németh, der er advokat for transportvirksomheden Kurt Beier Transport A/S, der er involveret i en sag om filippinske og srilankanske chauffører i Padborg, hvor de har opholdt sig i containere og lavet mad udendørs eller i en lastbiltrailer. Timelønnen var på ned til 15 kroner i timen.





Taxi-chaufføren var også tiltalt for vold i samme sag, da han havde kastet en tom dåse efter Nicklas Bentner og dennes kæreste, som følge af, at de var steget ud af taxien og gådet deres vej uden at betale. Taxichaufføren blev frikendt for vold, men fik en bøde på 3.000 kroner for at køre uden sikkerhedssele og tale i telefon under kørslen.





© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.