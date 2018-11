Transportorganisation mister et medlem med pressebevågenhed

Torsdag 1. november 2018 kl: 19:41

Af: Jesper Christensen ITD oplyser torsdag aften, at direktør Karsten Beier fra Kurt Beier Transport A/S har meddelt ITD, at virksomheden med øjeblikkelig virkning har meldt sig ud af transportorganisationen.ITD oplyser videre, at Karsten Beier begrunder beslutningen med “…hensyn til øvrige kollegaer i branchen, da han ikke ønsker, at den verserende pressebevågenhed skal ligge andre vognmænd til last eller skade branchens og organisationens omdømme.”- Vi har i dag haft møde med Karsten Beier, hvor han har meddelt, at han per dags dato ønsker at ophøre medlemsskabet af ITD. Den beslutning har vi i organisationen taget til efterretning, siger Gert Jakobsen, der er formand for ITD’s bestyrelse.