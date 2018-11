Transportleverandører skal holde sig fra kritiseret vognmand

Torsdag 1. november 2018 kl: 18:37

Af: Redaktionen Meldingen fra Jysk kommer på baggrund af de seneste dages beretninger om de forhold, virksomheden Kurt Beier Transport har tilbudt chauffører fra Filippinerne og Sri Lanka.









Jysk har ikke selv haft kontrakt med Kurt Beier Transport A/S, men understreger over for sine leverandører, at Kurt Beier Transport ikke lever op til Jysk’s krav om anstændighed over for medarbejdere og derfor ikke skal køre med varer fra Jysk.











Også andre virksomheder har besluttet at afbryde kontakten til Kurt Beier Transport A/S, der har hovedsæde i Esbjerg. Esbjerg-virksomheden underskrev i september sidste år transport-koncernen Leman’s Code of Conduct, hvor virksomheden blandt andet forpligter sig til at overholde gældende regler for mindsteløn, arbejdstider og forskellige etiske regler. Leman konkluderer i dag, at Kurt Beier Transport A/S ikke har levet op til de forpligtelser.





Mejerikoncernen Arla Foods har beskæftiget en enkelt tankvogn fra Kurt Beier Transport A/S. På grund af sagen om forholdene for de filippinske og srilankanske chaufførers forhold, når de opholdt sig i Padborg, har Arla Foods besluttet at afbryde samarbejdet med Esbjerg-virksomheden, selvom tankvognen var dansk, og den danske chauffør kørte efter dansk overenskomst.





En anden virksomhed, der også har afbrudt samarbejdet med Kurt Beier Transport er den tyskejede transportkoncern Nagel Group, der har dansk hovedsæde i Padborg og blndt andet distribuerer fødevarer til danske supermarkeder.





Transportkoncernen Blue Water er også blandt dem, der har afbrudt samarbejdet med Esbjerg-virksomheden. Kurt Beier Transport A/S har ifølge TV Syd haft fire-fem lastbiler kørende for Blue Water.





