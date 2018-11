Beskæftigelsesminister vil tage chaufførforhold op i EU-regi

Torsdag 1. november 2018 kl: 11:13

Af: Redaktionen Over for Fagbladet 3F betegner Troels Lund Poulsen (V) forholdene som dybt uacceptable.









- Jeg tager skarp afstand fra det. Det er på alle måder dybt uacceptabelt, hvad filippinerne er blevet udsat for. Det er tankevækkende, at sådan noget kan finde sted. Derfor må vi gøre, hvad vi kan, for at få det bragt op på den europæiske dagsorden, så der kan sikres ordentlige vilkår, når arbejdet går fra et EU-land til et andet, siger Troels Lund Poulsen til Fagbladet 3F.









De filippinske og srilankanske chauffører er kommet ind i EU via et polsk selskab, der har har søgt om at ansætte chauffører fra lande uden for EU med henvisning til, at der er chaufførmangel i Polen.









Når chaufførerne er kommet til virksomheden i Polen, kan de arbejde i alle EU - da de lastbiler, der kører, er beskæftiget med international transport. Og internationale transportvirksomheder kan der til også køre nationalt i andre lande med henvisning til reglerne for cabotage-kørsel.





- Vi bliver nødt til at have en europæisk diskussion om forholdene og vilkårene, når man for eksempel er ansat i Polen og har ophold i Danmark, siger beskæftigelsesministeren ti Fagbladet 3F.











Over for Fagbladet 3F lægger Troels Lund Poulsen vægt på, at den danske regering har tænkt sig at tage en drøftelses med de andre EU-lande om, hvordan man kommer problemet til livs. EU-landene og EU-Parlamentet er i gang med at behandle et forslag fra EU-Kommissionen om en ny vejtransportpakke/mobilitetspakke.









- Chaufførernes vilkår skal sikres i fællesskab. Det er en større diskussion, som jeg ikke tror, at Danmark står alene med, siger Troels Lund Poulsen til Fagbladet 3F.









