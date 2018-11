Transportvirksomhed er meldt til hollandsk politi for menneskehandel

Torsdag 1. november 2018 kl: 10:54

Af: Redaktionen Chaufførerne fra Filippinerne og Sri Lanka var ifølge oplysninger, som fagforbundet 3F er i besiddelse af, ansat på åremålskontrakter, som 3F mener, stavnsbinder chaufførerne til arbejdsgiveren - blandt andet på grund af de omkostninger, som en opsigelse før kontrakten udløber, vil udløse til chaufføren.









Billeder og video-optagelser fra Padborg, som man kan se på Fagbladet 3F's webside, viser blandt andet, at chaufførerne boede i containere i små rum, som de delte med andre. Rummene var møbleret med køjesenge, og køkkenfaciliteterne var trange. Chaufførerne lavede mad på gasblus - enten udenfor containerne eller i en lastbiltrailer.









Pladsen i Padborg er i dag ryddet, og de 26 chauffører, som afgav forklaring til politi og andre myndigheder, er kørt et hemmeligt sted hen.









De danske myndigheder kom i forbindelse med en aktion på pladsen i Padborg tirsdag morgen ret hurtigt frem til, at der kunne være tale om, at forholdene hos Kurt Beier-koncernen kunne betragtes som menneskehandel.









Det hollandske fagforbund FNV - VBN, har anmeldt andre virksomheder med relation til Kurt Beier-koncernen til det hollandske politi for menneskehandel.









Fagbladet 3F skriver, at FNV - VBN har sendt en formel anmodning til Europol om beskyttelse af ofre for menneskehandel, der blandt andet arbejder for selskaber med relation til Kurt Beier-koncernen. FNV - VBN har bedt Europol om en hurtig og koordineret indsats i Danmark, Tyskland, Hollans og Polen for at beskytte ofre for menneskehandel og for at forhindre, at der kommer nye sager.









Ni chauffører fra Filippinerne er ifølge Fagbladet 3F bragt i sikkerhed af de hollandske myndigheder som ofre for udnyttelse og handel.

































