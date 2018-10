Letbanen i Aarhus er efterspurgt - og får derfor ny køreplan

Onsdag 31. oktober 2018 kl: 11:40

Af: Redaktionen Behovet for at ændre køreplanen er, at der især er mange kunder med på morgenturene klokken 7.20 og 7.50 fra Aarhus H mod Universitetshospitalet i Skejby. Begge afgange kommer fra Odder og er fyldt op med rejsende, der skal med videre. De ekstra afgange betyder, at kunder, der skal med letbanen fra Aarhus H og mod Skejby får mulighed for at stige på Letbanen klokken 7.17 og 7.47. Tanken er, at de nye afgange medtager rejsende fra Aarhus H inden letbanetogene fra Odder ankommer. De nye afgange passer med mødetider på Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet.På strækningen mellem Aarhus H og Odder vil Letbanen køre to minutter tidligere for at gøre driften mere stabil. Samtidig kører alle tog i retning mod Odder via spor 2 og alle tog i retning mod Aarhus H via spor 1.Også fra Lisbjergskolen og Universitetet skal kunderne være klar til afgang to minutter tidligere end i dag.Køreplanen ligger nu på midttrafik.dk og de nye tider vil fremkomme på rejseplanen.dk ved søgning på rejser efter 10. november.