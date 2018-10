Den samlede brotrafik er faldet en smule

Onsdag 31. oktober 2018 kl: 11:28

Af: Redaktionen Broforbindelsens indtægterne er steget med 21 millioner kroner, mens driftsomkostningerne er faldet med 5 millioner kroner. Resultatet før renter er på 1.137 millioner kroner, hvilket er en forbedring på 25 millioner kroner.Renteomkostningerne udgjorde 180 millioner kroner for perioden 1. - 3. kvartal, hvilket er 79 millioner kroner mindre end i den samme periode 2017. De faldende renteomkostninger kan primært tilskrives den lave inflation i perioden.Sammenlagt giver det et resultat på 957 millioner kroner før værdiregulering, hvilket er en stigning på 104 millioner kroner sammenlignet med samme periode sidste år.- Den varme sommer har medført, at trafikken ikke har svaret til sidste års niveau, men vi ser fortsat flere fritidsrejsende. Vi oplever også en stigning i fragttrafikken, og er fortsat markedsledende over Øresund. Tilbagegangen i pendlertrafikken ser vi som midlertidig, baseret på det gode arbejdsmarked i Københavnsområdet, siger Caroline Ullman-Hammer, der er administrerende direktør ved Øresundsbro Konsortiet.Onsdag 19. september i år afsagde EU-Retten dom i den sag, som HH Ferries har anlagt mod EU-Kommis­sionen med påstand om annullation af EU-Kommissionens afgørelse vedrørende statsstøtte til Øresunds­forbindelsen. Retten har i sin dom slået fast, at EU-Kommissionen begik en række processuelle fejl, idet den skulle have indledt en såkaldt ”formel undersøgelsesprocedure” i sagen. Retten annullerer derfor EU-Kommissionens afgørelse. EU-Retten har ikke med dommen underkendt statsgarantimodellen som sådan.







Dommen fastslår endvidere, at garantier med videre til Konsortiets ejere (A/S Øresund og SVEDAB AB) ikke udgør statsstøtte.













Trafikudvikling i perioden januar-september









Trafik per dag 2018 Trafik per dag 2017 Udvikling trafik Fritid 6.754 6.537 3,3 % Pendler 5.674 5.973 -5,0 % Business 4.759 4.567 4,2 % Kontant m.m 4.049 4.198 -3,5 % Personbiler totalt* 19.702 19.800 -0,5 % Lastbiler 1.370 1.333 2,7 % Busser 165 142 15,6 % Totalt 21.236 21.276 -0,2 %



* Kategorien omfatter også personbiler med anhænger samt varebiler og motorcykler.







© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.