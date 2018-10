- Lollandsk vognmand har fået ny DAF fra Hedensted

Onsdag 31. oktober 2018 kl: 10:19

Af: Redaktionen Den nye tre-akslede DAF, som Torben Jørgensen Eftf ApS har fået leveret, har en seks-cylindret MX-13-multimomentdieselmotor på 12,9 liters, der op til 530 hk.

Gearkassen er en 12-trins TraXon-gearkasse fra ZF med automatiseret gearskiftefunktion og direkte kraftoverførsel.Førerhuset er et Super Space Cap med kofanger i galvaniseret stål og to taglygteenheder med projektør- og markeringslygter. I kabinen er der blandt andet luftaffjedret Xtra Leather Air-førersæde med høj ryg, dørbeklædning i læder, køleskabsskuffe på 42 liter med luksushåndtag under den nederste køje samt klimaanlæg, som automatisk styrer kabinetemperaturen, blæseren, luftfordelingen og airconditionsystemet.Chassiset er opbygget med aluminiumsbrændstoftank med integreret trin og arbejdslampe bag førerhuset.Den nye DAF er leveret af Anders Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.