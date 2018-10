Politiet fortsætter efterforskning i sag om mulig menneskehandel i Padborg

Onsdag 31. oktober 2018 kl: 10:00

Af: Redaktionen Med i indsatsen var desuden Skattestyrelsen, Aabenraa Kommune samt Brand og Redning Sønderjylland.- Vi er nu færdige med afhøringerne af de udenlandske chauffører, ligesom vi er færdige med en ransagning hos virksomheden. Nu skal vi have skabt et overblik over det materiale, vi har, som skal indgå i den videre opfølgning og efterforskning, oplyser politiinspektør Brian Fussing fra Udlændingekontrolafdelingen (UKA Vest) i Syd- og Sønderjyllands Politi.Han tilføjer, at politiet fortsat arbejder ud fra en mistanke om, at der kan have fundet menneskehandel fundet sted.- Mistanken er fortsat til stede, men det er endnu for tidligt at sige, hvad efterforskningen til sidst vil ende med. Og da der fortsat venter en del efterforskning, kan vi i øjeblikket ikke oplyse yderligere, siger Brian Fussing.Center mod Menneskehandel under Socialstyrelsen har sikret, at de udenlandske chauffører er blevet tilbudt overnatning, hvor de ind til nu har boet under meget spartanske forhold på virksomheden Kurt Beiers område. Det er efterfølgende op til de udenlandske chauffører, om de ønsker at forlade Danmark, tage kontakt til deres ambassade eller fortsætte med at arbejde i virksomheden.Udlændingekontrolafdelingen (UKA Vest) ved Syd- og Sønderjyllands Politi og de øvrige myndigheder har i øjeblikket ikke yderligere oplysninger.