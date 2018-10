Enhedslistens transportordfører kalder transportdirektør for skruppelløs

Tirsdag 30. oktober 2018 kl: 10:21

Af: Redaktionen Henning Hyllested siger, at de slavelignende forhold for chauffører fra Filippinerne skyldes EU-regler og en skruppelløs vognmand.









- Karsten Beier, direktør for vognmandsfirmaet, er fuldstændig skruppelløs. Han er tilsyneladende fuldstændig ligeglad med mennesker, bare han kan få billig arbejdskraft. Firmaet er notorisk kendt for underbetaling og udnyttelse af udenlandske chauffører, og dets datterselskaber slæber en række domme for underbetaling efter sig, siger Henning Hyllested og fortsætter:





- Men hvad laver 200 filippinske chauffører i en slumlejr i Padborg? Det her kan kun lade sig gøre på grund af EU’s regler - dels om cabotage- og tredjelandskørsel, dels fordi Polen kan give tilladelse til chauffører fra tredjelande, hvis Polen mener, at der mangler chauffører.









Henning Hyllested forklarer, at de i virkeligheden betyder, at EU’s indre marked er åbent for hele verdens bestand af chauffører, hvis blot et enkelt EU-land synes, at der mangler arbejdskraft.



- Hvor er ITD henne? Kurt Beier Transport A/S er medlem af den store brancheorganisation, ITD. Men er dette her forhold, som ITD mener, man skal tilbyde lastbilchauffører? I tide og utide råber ITD op om, at det er næsten umuligt at tiltrække chauffører til erhvervet. Det tror da fanden med de forhold, man ”tilbyder”, siger Henning Hyllested, der mener, at Aabenraa Kommune på på banen.





- Tillader kommuneplanerne, at der overnattes og indkvarteres i et industrikvarter, spørger Henning Hyllested.



© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.