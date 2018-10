Filippinske chauffører arbejder for lav løn og bor i containere

FAGFORENING:

Tirsdag 30. oktober 2018 kl: 10:04

Af: Redaktionen Chaufførerne har ifølge Fagbladet 3F fire toiletter til rådighed.





- Chaufførerne bor i noget, de fleste mennesker vil kalde slum. Sådan kan man simpelthen ikke behandle mennesker, siger 3F-afdelingens formand i Aabenraa, Kim Brandt, der har fået kontakt til en del af chaufførerne.

De har over for 3F i Aabenraa forklaret, at de er meget utilfredse med de forhold, de har hos Kurt Beier.









- Vi blev lokket til Europa med løfter om gode job. Vi er dybt chokerede over de svinske forhold, vi bliver budt, siger en filippinsk chauffør til Fagbladet 3F.

Chaufføren er bange for at blive fyret, hvis han står frem, så han har ønsket at være anonym.







Ifølge Fagbladet arbejder chaufførerne sammen to og to. 3F har udfra ansættelseskontrakter, reel arbejdstid og lønsatser regnet ud, at timelønnen ligger to euro.







Kim Brandt kalder det social dumping af værste skuffe.







De filippinske chauffører er ansat i et udenlandsk datterselskab under Kurt Beier Transport A/S. De har fået arbejds- og opholdstilladelse hos de polske myndigheder og kan dermed arbejde og opholde sig lovligt i andre EU-lande.







Fagbladet 3F har spurgt direktør Karsten Beier fra Kurt Beier Transport A/S om forholdene. Han afviser blandt andet, at der er tale om op mod 200 filippinske chauffører. Der er tale om mellem 2 og 25.







Han afviser iøvrigt at kommentere forholdene og kritikken fra 3F.









Et kig i den seneste offentliggjorte årsrapport fra Kurt Beier Transport A/S opgjort 31. december 2017 viser et underskud på 11,3 millioner kroner før skat, en egenkapital på 23,4 millioner kroner og en balance på 81,6 millioner kroner. I årsrapporten angiver Kurt Beier transport A/S, at underskuddet skyldes øget priskonkurrence og forhold med hensyn til kapacitetsudnyttelse.





Interesserede kan læse hele artiklen i Fagbladet 3F her:







Interesserede kan læse hele artiklen i Fagbladet 3F

© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.