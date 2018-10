MAN får ny forhandler i Grønland

Mandag 29. oktober 2018 kl: 15:02

En servicepartner med stor erfaring



Tro på fremtiden betyder nye faciliteter



Kontraktunderskrivelse og træning



På billedet øverst se fra venstre:



Værkfører Kim J. Jørgensen, adm. dir. Niels-Jørgen Toft Jensen (MAN), direktør Minik Dan Gerstrøm, Head of Sales & Service Network Thomas Skousgaard (MAN) samt værkstedschef/mekaniker Qillaq Isaksen.

Af: Redaktionen Ansvarlig for udvikling af MAN’s Service Network, Thomas Skousgaard, glæder sig over aftalen.- Det danske rigsfællesskab er stort og dækker som bekendt også Færøerne og Grønland. MAN Truck & Bus Danmark har i dag allerede en servicepartner på Færøerne, men har manglet en autoriseret servicepartner og forhandler i Grønland. Det er der nu rådet bod på, siger han.Også direktør for Usisaat Auto Service, Minik Dan Gerstrøm glæder sig over den nye status som autoriseret MAN Servicepartner og forhandler.- Fremover kan alle kunder, der kører MAN i Grønland nu få autoriseret service hos Usisaat Auto Service. Ud over servicedelen vil vi også kunne tilbyde salg af nye MAN last- og varebiler. Vi er også klar til at yde service til de grønlandske buskunder og vi forventer derfor at se mange nye kunder i vores faciliteter i Nuuk, siger han.Der er i dag mange i Grønland som allerede kender Usisaat Auto Service. Virksomheden har drevet autoværksted med reparation af både person-, last og varebiler igennem de sidste 14 år og er ligeledes kendt for sin landsdækkende spedition- og flytteservice, som drives i en anden gren af virksomheden Usisaat.Usisaat har samarbejdsaftaler overalt i Grønland, hvilket også giver en fordel i forhold til MAN-forhandlingen. Gennem disse aftaler, er der mulighed for at kunne levere reservedele over hele Grønland - også til de mindre bygder.Med indgåelsen af den nye aftale med MAN, er direktør Minik Dan Gerstrøm så overbevist om, at der vil komme vækst, at han afslører planer om, at man i løbet af efteråret 2020 vil stå klart med et nyt anlæg, der skal rumme moderne værkstedsfaciliteter til MAN’s grønlandske kunder.I disse dage besøger Minik Dan Gerstrøm og værkfører Kim J. Jørgensen MAN i Danmark. Dels for at underskrive den nye MAN forhandleraftale og for at møde MAN’s specialister inden for produkttræning, reservedele og salg for at blive klædt godt på til at møde de kommende grønlandske MAN kunder.