Den bedste chauffør kan vinde en ny trækker

Mandag 29. oktober 2018 kl: 12:37

Af: Redaktionen De regionale og nationale runder med praktiske test gennemføres i løbet af efteråret og næste forår.- Scania arbejder målrettet på at levere bæredygtige transportløsninger, og her er fokus på chaufførens rolle mere og mere vigtig, siger Erik Ljungberg, der er Senior Vice President og chef for Corporate Relations i Scania i Södertälje.Scania betragter chaufføren som det vigtigste aktiv med hensyn til økonomi, miljø og sikkerhed. Fokusområderne for Scania Driver Competition er miljø, sikkerhed og brændstoføkonomi samt at tiltrække de næste generationer lastbilchauffører til erhvervet.- Vi har altid stræbt efter at arrangere chaufførkonkurrencer, der fokuserer på de kompetencer, der er vigtige for transporterhvervet. Brændstoføkonomi, sikkerhed og manøvreevne er alle discipliner, som en vinder i Scania Driver Competition skal mestre, siger Erik Ljungberg.I den nye udgave af Scania Driver Competition er den hidtidige aldersgrænse på 35 år blevet fjernet, så Scania nu byder alle chauffører uanset alder velkommen i konkurrencen.En anden nyhed er, at chaufførerne nu kan kvalificere sig til konkurrencen ved at vise deres evner over tid ved hjælp af registrering af deres kørestil gennem Scanias Fleet Management Services (FMS). Dette gælder for virksomheder, der har GPS-pakke samt coachede chauffører.For alle deltagere handler det om at vise deres evner inden for defensiv og brændstoføkonomisk kørsel, kontrol af køretøjet, lastsikring samt brandbekæmpelse og førstehjælp. De skal også vise deres værd ved forskellige manøvreprøver som præcisionskørsel, forlæns og baglæns slalomkørsel samt en ny vandudfordring.- Disse udfordringer bliver svære selv for meget erfarne lastbilchauffører. Scania vil belønne præcision og god dømmekraft frem for hastighed, og konkurrencerne vil især handle om at præstere på et konstant, højt niveau, på peger Erik Ljungberg.Tilmelding via Scanias Fleet Management Services - FMS - kan ske fra nu og frem til 18. november 2018. For chauffører, der ikke er tilmeldt FMS, starter tilmeldingen 1. december 2018 og er åben frem til 31. januar 2019.Den europæiske finale i Scania Driver Competition vil blive afviklet i Södertälje i Sverige 25. maj 2019.