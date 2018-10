Tyske transport- og logistik-selskaber taber fortsat markedsandele

Fredag 26. oktober 2018 kl: 12:44

Af: Jesper Christensen BGL mener, at udviklingen vil fortsætte med tab af markedsandele til tyske transportvirksomheder, selvom det tyske vejafgiftsystem - maut’en - er blevet udvidet til at omfatte alle hovedveje, og det var vurderet, at det ville styrke det tyske transporterhverv. Ind til 1. juli i år var det stort set kun motorveje, hvor man skulle betale maut for at køre.I 2007 havde tyske vognmænd en markedsandel på 65,7 procent, mens den i første halvår var faldet til 55,8 procent.Omvendt har de senest tilkomne EU-lande i Østeuropa øget deres markedsandel i samme peride fra 18,4 procent i 2017 til 35 procent i første halvår i år.BGL peger på, at alene polske lastbiler står for 17,1 procent af de kørte maut-kilometer i Tyskland. PÅ andenpladsen ligger de tjekkiske lastbiler med 4,1 procent og rumænske med 3,7 procent.Udenlandske lastbiler fra “de gamle” EU-lande kører til sammen 6,8 procent af de maut-belagte kilometer.BGL vurderer, at tallene for andel halvår vil give tyske lastbiler en større andel af de maut-belagte kilometer, da tyske lastbiler har omkring 80 procent af godstrafikken på hovedvejene i Tyskland. Men BGL vurderer også, at 2019 igen vil vise en nedgang, da det er første hele år, hvor hovedvejene har været maut-pligtige.BGL vurderer samstemmende med kendere af transportmarkedet, at udviklingen er båret frem af forskellene på løn- og arbejdsforhold mellem landene i øst og vest. Det viser sig i en voksende tysk-ejet vognpark, der er indregistreret i udlandet, men stationeret mere eller mindre permanent i Tyskland. Chaufførerne på bilerne kommer fra Central- og Østeuropa. De er dårligt betalt og kommer som regel kun hjem med ugers eller månederers mellemrum. Når de kører i Tyskland holder de deres hviletider og fritid i deres lastbiler på motorvejsrastepladser, som de bruger som LKW-Camping, hvilket lige som i Danmark bidrager til at øge presset på kapaciteten på rastepladserne - ud over, at det ikke er tilladt for chaufførerne at opholde sig i deres lastbiler, når de holder deres regulere ugehvil eller, når de har fri.Lige som vognmandsorganisationer i Danmark peger BGL på, at presset på rastepladserne i Tyskland er så stort, at lastbilchauffører parkerer på til- og frakørslerne til rastepladerne til skade for trafiksikkerheden.BGL vurderer, at EU-Kommissionens vejpakke/mobilitetspakke kan bidrage til at ændre situationer. BGL ønsker i den forbindelse, at mindre lastbiler under 3,5 ton bliver omfattet af regler om markedsadgang. Og så en virkningsfuld kontrol af, at reglerne bliver overholdt - ikke blot i Tyskland, men i alle EU-lande.