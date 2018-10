Ny taxiservice roser klimaudspil for taxier og busser

Af: Redaktionen - Vi forstår ikke den skepsis, der kommer fra branchen og Dansk Taxi Råd, siger Haydar Shaiwandi, der er administrerende direktør i Drivr.- Vi kan se, at økonomien hænger sammen med miljøvenlige biler, og vi ønsker at sætte en ny miljømæssig standard i branchen, siger han videre.Bilflåden i Drivr består på nuværende tidspunkt af 80 procent brint- og hybridbiler. Firmaets målsætning er, at ramme 100 procent inden udgangen af 2021.Hos Drivr mener man, at branchen er moden nok til at lave et skift til en ny og mere miljøvenlig flåde, og man ønsker at gå forrest i branchen.