Taxi-selskab er helt elektronisk

Fredag 26. oktober 2018 kl: 10:26

Om Drivr:

Drivr oplyser, at selskabet er resultatet af et samarbejde mellem nogle af landets største aktører inden for taxibranchen og et dansk app-udviklingsfirma. Med en “best of both worlds” opskrift kombinerer Drivr progressiv teknologi med tre generationers erfaring fra den traditionelle taxibranche

Drivr blev stiftet som A/S 31. oktober sidste år

Af: Redaktionen Drivr fungerer som et digitalt kørselskontor, og den nyudviklede app varetager både bestilling og navigation. Som kunde kan man i app’en følge sin Drivr fra bestilling til opsamling til slutdestination, hvorefter man kan bedømme turen.Fra første oktober har det også været muligt at betale via app’en.Drivr oplyser, at alle chauffører i Drivr har lovpligtigt chaufførkort og arbejder under danske løn- og ansættelsesvilkår, ligesom at alle Drivr-taxier har indbyggede sædekontakter og synlig tilladelsesnummer, som den nye taxilov foreskriver.Selvom Drivr bygger sin service på en app - og dermed ligner amerikanske Uber, som er blevet dømt ude i flere lande - er Drivr mere end bare en lovlig udgave af Uber.Drivr peger på, at selskabet har valgt en grøn profil og derfor overvejende kører med brint- og hybridbiler, som på nuværende tidspunkt udgør cirka 80 procent af bilflåden. Benzin- og dieselbiler bliver løbende udskiftet med mere miljø- og klimavenlige alternativer. I 2021 forventes det, at samtlige biler er el, brint og hybrid.