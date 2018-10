Belgisk transportarbejderforbund vinder sag om social dumping

Af: Jesper Christensen Den belgiske transportvirksomhed, RMT, beskæftigede via datterselskabet Rematra i Bulgarien chaufførerne med transport i Belgien - men på bulgarske løn- og arbejdsvilkår. Lønnen lå på omkring 211 euro - cirka 1.500 kroner - om måneden, hvilket det belgiske transportarbejderforbund mente, var for lidt. Hele konstruktionen hos RMT var efter transportarbejderforbundet opfattelse var et udslag af social dumping.





På vegne af de syv bulgarske chauffører stillede ABVV/BTB et samlet krav på 236.000 euro plus renter og sagsomkostninger.



Efter ABVV/BTB’s opfattelse var datterselskabet Rematra i Bulgarien en opfindelse, så RMT kunne køre uden om belgiske løn- og ansættelsesforhold. Derfor indbragte transportarbejderforbundet sagen for Arbejdsretten. I forbindelse med behandlingen af sagen slog Socialinspektoratet i Belgien blandt andet fast, at chaufførerne reelt var ansat i RMT, at de arbejdede i Belgien, at de blev betalt efter bulgarske forhold, og at de holdt deres hviletider i Belgien.

Transportarbejderforbundet havde krævet 111.000 euro i efterbetaling ti len af de syv chauffører og 97.000 euro til en anden. de fem øvrige chauffører fik mindre efterbetalt, da de havde været ansat tilsvarende kortere tid hos RMT.

RMT bestred ikke beløbene, da sagen blev behandlet i arbejdsretten, som derfor forhøjede beløbene med tillæg for renter og sagsomkostninger.







Frank Moreels, der er formand for ABVV/BTB, fremhæver efter en sagsbehandlingstid på tre et halvt år, at den belgiske regering er nødt til at styrke indsatsen på området.







ABVV/BTB har i forbindelse med sagen samarbejdet med den bulgarske fagforening FTTUB.







- De bulgarske chauffører fik det, de havde ret til. Dette er selvfølgelig også i belgiske chaufførers interesse, da det eliminerer urimelig konkurrence. Princippet om "lige løn for lige arbejde" blev bekræftet af retten, fastslår Frank Moreels.



