Vognmand i Gladsaxe kører ud med fireakslet Volvo med kran og tip

Onsdag 24. oktober 2018 kl: 10:46

Af: Redaktionen Den nye lastbil er leveret med VEB+ motorbremse, I-Shift gearkasse, fuld luftaffjedring og Volvo Dynamisk Styring og med følgende udstyr: Komfort+ førerhuspakke som blandt andet indeholder klimaanlæg, læderrat og soltag. Indretningspakke 1, som indeholder dieselmotor- og kabinevarmer, der kan styres via my truck app på mobiltelefonen og opbevaring på bagvæg. Derudover har den original navigation med indbygget syv-tommer skærm, 33 liter køleskab under køjen, De Luxe førerstol med el-justering og hukommelse og bak- og cyklistkamera.Bilen er bygget op hos Sawo i Kolding med en Hiab Hi-Pro 302-kran og et Nopa trevejs pendeltip.Bilen er solgt og leveret af Jesper Schramm fra Volvo Truck Center i Tåstrup.