Politiet vil gerne tale med taxichauffør

Onsdag 24. oktober 2018 kl: 10:39

Af: Redaktionen Københavns Vestegns Politi modtog tirsdag aften klokken 22.55 en anmeldelse om et skyderi i krydset Brøndby Vester Boulevard og Gammel Køge Landevej. Her var der blevet skudt mindst otte gange fra en ældre sort eller grå BMW stationcar mod en sort Mercedes. Ifølge Københavns Vestegns Politi blev ingen ramt i forbindelse med skyderiet.Vidner har oplyst, at en taxichauffør angiveligt befandt sig i krydset umiddelbart inden skyderiet. Denne taxichauffør vil Københavns Vestegns Politi gerne i forbindelse med, samtidig med at øvrige mulige vidner til skudepisoden opfordres til at kontakte politiet.Københavns Vestegns Politi vurderer at skyderiet ikke var rettet mod tilfældige borgere. Skudepisoden efterforskes bredt, og Københavns Vestegns Politi peger på, at det endnu er for tidligt at lægge sig fast på motiv bag skyderiet.Hvis man har oplysninger i forbindelse med skyderiet, så kan Københavns Vestegns Politi kontaktes døgnet rundt på 4386 1448.