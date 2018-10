Landmand har spærret vej med jord og halmballer

Mandag 22. oktober 2018 kl: 12:25

Af: Redaktionen Martin Lund Madsen har forud for spærringen oplyst bilister på vejen, at den ville blive spærret mandag 22. oktober. Baggrunden er, at vejen er blevet anlagt på landmandens jord uden, at det retlige grundlag var i orden, hvilket Højesteret har slået fast.









Det spærrede stykke af Skovgårdsvej er en del af en ny vej, der blev anlagt for et par år siden for at lede trafikanter fra Askov, der vil benytte motorvejen mellem Esbjerg og Kolding uden om Vejen.









Vejen Kommune har erkendt fejlen og er indstillet på at finde en løsning. Men det kan tage tid at få det juridiske på plads.









Landmand Martin Lund Madsen er ifølge ekspert i offentlig ret på Syddansk Universitet, Frederik Waage, der har udtalt sig i sagen til dr.dk, i sin gode ret til at spærre vejen.









Martin Lund Madsen har udtalt til dr.dk, at han er indstillet på at finde en løsning sammen med Vejen Kommune. Men ind til løsningen er fundet, vil han holde vejen spærret.





















