Brændstofpriserne er på vej op

Torsdag 18. oktober 2018 kl: 22:01

© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Jesper Christensen Et lille kig bagud viser, at man eksempelvis 3. oktober sidste år kunne købe en liter dieselolie til 10,09 kroner, mens benzinen kostede 11.56 for en liter blyfri 92 og 11,59 for en liter blyfri 95.18. oktober i år er listeprisen for en liter dieselolie 11.39 kroner, mens prisen på blyfri 92 er på 12,36 kroner og på blyfri 95 12,39 kronerDermed er listeprisen på dieselolie steget med 1,30 kroner, hvilket svarer 12,9 procent. For benzinens vedkommende er der tale om en stigning på 6,9 procent.