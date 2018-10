- Tabt affald skaber farlige situationer på danske veje

Torsdag 18. oktober 2018 kl: 21:44

Landeveje: 74 procent

Bygader: 69 procent

Motorveje: 65 procent

Om undersøgelsen:

- Har man som bilist en gang prøvet, at der flyver noget af en forankørende trailer, så ved man, at det kan være en både skræmmende og farlig oplevelse. Alt for mange bilister oplever tabt affald på vejene, og derfor er der god grund til, at man sørger for at spænde sække med haveaffald eller gamle møbler godt fast, selvom man måske kun skal ganske få kilometer til genbrugspladsen, siger Jeppe Gudmandsen, der er pressemedarbejder i Rådet for Sikker Trafik.Der er færre, der oplever tabt gods i bygader og på motorvejene. Andelen af bilister der har oplevet tabt gods fordelt på vejtyper:Undersøgelsen er udarbejdet i 1. kvartal 2018 af Userneeds for Rådet for Sikker Trafik. Tallene stammer fra 1.664 interviews med danske bilister.