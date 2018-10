Iveco’s nye Key Account Manager tager sig af det mellemtunge og det tunge

Torsdag 18. oktober 2018 kl: 20:38

Af: Redaktionen Jesper Smedegaard tiltrådte sin nye stilling som Key Account Manager, Medium og Heavy lastbiler, mandag 15. oktober og har arbejdsplads på Iveco Danmarks kontor i Albertslund.Jesper Smedegaard kommer til Iveco med en bred erfaring fra transportbranchen - senest som direktør og medejer af CPH Trucks A/S i Greve. Jesper Smedegaard var tidligere ansat hos MAN Last og Bus A/S og hos PEMA Last og Trailerudlejning A/S.Jesper Smedegaard vil i tæt samarbejde med det danske Iveco-forhandlernet betjene såvel eksisterende som nye Key Account-kunder i Danmark.- Ansættelsen af Jesper Smedegaard skal ses som et led i bestræbelserne på at styrke salgsindsatsen overfor vore betydningsfulde kunder i hele Danmark, samtidigt vil Jesper Smedegaard få en vigtig rolle omkring implementeringen af Iveco’s grønne strategi i forhold til salget af nye miljøvenlige gasdrevne lastbiler i de kommende år, siger National Sales Manager Carsten Sørensen.