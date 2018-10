Havneselskab styrker båndene til jernbaneoperatør

Onsdag 17. oktober 2018 kl: 10:09

Af: Jesper Christensen

Baggrunden for det styrkede samarbejde er blandt andet, at den litauiske økonomi de seneste år har oplevet en markant fremgang med fulde ordrebøger til landets virksomheder. Det betyder øgede investeringer i nyt maskineri, fabrikker og bygninger.





På transportområdet satte søtransporten mellem Hamburg Hafen og Litauen ny rekord sidste år med omkring 128.000 standardcontainere. Det var en fremgang på 7,8 procent i forhold til året før. Dertil kommer transporten med tog, som også tager en stor del af transporten mellem Hamburg og Litauen. Parterne vil især have fokus på udviklingen af infrastrukturprojekterne Rail Baltica og East-West Transport Corridor.





Rail Baltica er en jernbaneforbindelse, der er planlagt mellem polske Warzawa via Kaunas og Riga til Tallinn med færgeforbindelse eller en tunnel-forbindelse videre til finske Helsinki. EU-landene Polen, Litauen, Letland, Estland og Finland deltager i projektet, der får støtte fra EU.





I juni i år overtog HHLA den største estiske containerterminal - Transiidikeskuse AA - i Muuga i nærheden af Tallinn. Det er også med den baggrund at HHLA’s datterselskab Metrans er særligt interesseret i Rail Baltica-korridoren, der vil have en sporvidde på 1.435 mm i stedet for den russiske sporvidde på 1.520 mm. Projektet vil øge den europæiske sporvidde med mindst 950 km.





De litauiske jernbaner transporterer gods med tog på baner med både 1.520 mm og 1,435 mm i forskellige retninger. Godstransporten er først og fremmest til Hviderusland, Rusland, Ukraine, Letlnd, Polen, Kazakhstan, Kina, Tyrkiet, Tyskland, Skandinavien og Italien. De litauiske jernbaner har terminaler i Vilnius, Kaunas og Šeštokai, hvor der ud over håndtering af containere og trailere også tilbydes yderligere service som dokumenthåndtering, toldbehandling og oplagring af containere.





HHLA’s datterselskab Metrans Group ejer og driver 14 terminaler i de vigtigeste regioner i Europa. Fælles intermodale projekter vil skubbe effektiviteten af jernbanetransport fremad.





© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.