Scania tog september med 90 flere end nummer to

Mandag 15. oktober 2018 kl: 15:00

Af: Jesper Christensen Nummer to blev Volvo Trucks med 187 nyregistrerede lastbiler over 16 ton. På trediepladsen kørte MAN ind med 155 efterfulgt at Mercedes-Benz med 136, DAF med 60, Renault Trucks med 17 og Iveco med 16.







I nedenstående tabel kan man se registreringstallene for september for lastbiler over 16 ton sammenlignet med september sidste år.



Mærke Periode Periode året før Antal Andel Antal Andel Scania 277 32,7 % 165 20,7 % Volvo Trucks 187 22,1 % 244 30,7 % MAN 155 18,3 % 136 17,1 % Mercedes-Benz 136 16,0 % 156 19,6 % DAF 60 7,1 % 58 7,3 % Renault trucks 17 2,0 % 12 1,5 % Iveco 16 1,9 % 25 3,1 % Total 848

796





(Kilde og tabel: De Danske Bilimportører)

