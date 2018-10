Skal vi flytte afgangen 15 minutter?

MOLSLINJEN SPØRGER SINE KUNDER:

Søndag 14. oktober 2018 kl: 18:56

Af: Redaktionen På hverdage sejler Molslinjen fra Odden til Aarhus klokken 17.45. Men rederiet vil gerne vide, om det vil passe dem bedre, hvis afgangen blev rykket et kvarter til klokken 18.00.Derfor har Molslinjen åbnet for, at kunderne kan komme med deres mening via nettet.Hvis man vil fortælle Molslinjen, hvad man mener, vil rederiet til gengæld tilbyde at sejle på det tidspunkt, der passer kunderne bedst.Interesserede kan give deres mening tilkende