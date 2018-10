Opbygger fortæller om vognmandens nye vogntog

Søndag 14. oktober 2018 kl: 18:31

Af: Redaktionen Sawo oplyser, at Klaus Michaelsen har købt to komplette vogntog bestående af et chassis med påmonteret Hiab X-HiPro 302 kran og et Nopa FTPL320 pendeltip og med et træk bestående med en Nopa KTS240 3-akslet kærre. Det første træk er som nævnt leveret og nummer to er på vej.HIAB kranen og NOPA pendeltippet er monteret på et Scania R500 New Generation chassis. Chassiset er med fire aksler, fuldt luftaffjedret og har en GR17N-kabine.Kranen, der er monteret bag førerhuset, er med CombiDrive 3-radiostyring, hvor kranens støtteben også kan betjenes fra. Der ud over er styring til både pendeltippet og kærren programmeret ind i radiostyringen. Nopa FTPL320-pendel tippet er med aluminiumssider, begge sider med pendel og hydraulisk automatbagsmæk. Nopa KTS240 kærren, der er leveret til denne opbygning, er med dobbelt svingbare sider i aluminium med fjedrehjælp og svenskerbagsmæk, der åbner til højre.