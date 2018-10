Villaby-vognmand vider sin vognpark ud

Søndag 14. oktober 2018 kl: 18:30

Af: Redaktionen Med den nye bil udvider René Krogshave sin vognpark til tre lastbiler - alle Scania.Den nye lastbil er opbygget hos Højbjerg Maskinfabrik i Nørresundby med aftagelig HMF 2620-kran med fem hydrauliske udskud og rotator samt et 24-tons HMF wirehejs med tre-vejs tip. Bilen er desuden udrustet med VBG kærretræk til kørsel med en nedbygget tre-akslet kærre.Den nye R 500 skal anvendes til kranopgaver, kørsel med eksempelvis byggematerialer og andre forefaldende transportopgaver lokalt i Nordjylland.Den er leveret med Scania’s nye, rummelige CR17N-førerhus - et mellemlangt førerhus med normal taghøjde. Ud over hvileudrustning er det udstyret med eksempelvis Premium førerstol og klapbart passagersæde med sort læderbetræk.Som noget nyt kan Scania’s mellemlange førerhuse i den nye lastbilgeneration udrustes med opbevaringsrum med udvendig adgang til blandt andet handsker, værktøj og personligt udstyr, som chaufføren ikke vil have ind i førerhuset.Drivlinen i den nye bil er Scania’s brændstoføkonomiske 13-liters seks-cylindrede Euro 6-rækkemotor med SCR-miljøteknologi og en effekt på 500 hk og et maksimalt drejningsmoment på 2.400 Nm i kombination med 14-trins GRS905 range-/splitgearkasse med fuldautomatisk Opticruise gearskiftefunktion samt enkeltreduceret RB662 tandembogie og langs- og tværgående differentialespærrer.Bilen er malet hos Nordjysk Autolakering og klargjort til levering af Stiholt i Aalborg.