Vognmand i Hundested har fået en ny lastbil med skovkran

Søndag 14. oktober 2018 kl: 18:08

© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen Der er tale om en Loglift F265ZT skovkran og et Multilift XR24SL kroghejs, der er blevet monteret på et fire-akslet Volvo FM 500-chassis med langt førerhus, fuld luftaffjedring og en akselafstand på 5.700 mm.Loglift-skovkranen har en hydraulisk rækkevidde til 9,46 meter med sine to udskud og betjenes fra nocksæde på kranstammen.Multilift-kroghejset har en byggehøjde på 215 mm og er udstyret med automatisk sekvenskontrol, så alle funktionerne kører i en arbejdsgang. Kroghejset kan også betjenes manuelt, hvis chaufføren ønsker det.I bagenden af chassiset er der monterer halvt nedbygget træk med luftservo, mens der i venstre side er monteret værktøjskasse indrettet med to skuffer og en hylde.