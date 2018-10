Lastbilerne kørte frem i september

Fredag 12. oktober 2018 kl: 13:09

Af: Redaktionen De Danske Bilimportører peger på, at når man ser på nyregistreringerne af nye lastbiler over en længere periode, er der i år blevet udleveret nummerplader til 3.775 nye lastbiler - et antal, der ligger en lille smule over sidste års niveau på 3.754.- Lastbilsalget har været stabilt på et højt niveau de seneste år, og her er september ingen undtagelse - vi følger fint med den tendens. Lastbilsalget er generelt en god indikator for, hvordan det går i erhvervslivet og derfor er det også en positiv nyhed for alle, siger Gunni Mikkelsen, der er direktør for De Danske Bilimportører.Når man ser på fordelingen af lastbilsalget, er det primært lastbiler over 16 tons totalvægt, der sælges, da de på årsplan udgør ca. 4.500 lastbiler af det samlede antal på omkring 5.000 lastbiler.





(Tabel og kilde: De Danske Bilimportører)

