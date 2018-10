Varebilerne taber terræn

Fredag 12. oktober 2018 kl: 12:58







(Grafik og tabel: De Danske Bilimportører.)

© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen I løbet af året er der kommet 24.711 varebiler på vejene mod 26.776 sidste år i samme periode - et fald på knap 8 procent. Set over de seneste fire år blev det samlede antal nyregistrerede varebiler i perioden januar-september i år overgået i både 2017 og 2016, mens det ligger over niveauet for 2015.- Årets tendens er desværre, at varebilsalget er faldet lidt i forhold til sidste år, men det ændrer nu ikke ved, at vi stadig er på et højt niveau helt generelt. Vi har da også positive forventninger fremadrettet, da der bestemt stadig er gang i hjulene i dansk erhvervsliv, siger Gunni Mikkelsen, der er direktør for De Danske Bilimportører.