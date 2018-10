Molslinjen får grønt lys til at købe Danske Færger A/S

Torsdag 11. oktober 2018 kl: 12:20

Af: Redaktionen Rederiet Danske Færger A/S driver færgeruterne Alsfærgen, Fanøfærgen, Langelandsfærgen og Samsøfærgen. Danske Færger A/S drev frem til 1. september i år færgeruterne Rønne-Ystad, Rønne-Køge og Rønne-Sassnitz. Disse ruter drives i dag af Molslinjen, som også driver færgeruterne Aarhus-Odden og Ebeltoft-Odden-Molslinjen A/S vil fortsætte de fire færgeruter Bøjden-Fynshav, Esbjerg-Fanø, Kalundborg-Samsø og Spodsbjerg-Taars under navnene Alslinjen, Fanølinjen, Samsølinjen og Langelandslinjen og med de samme skibe og personale, der betjener ruterne i dag.Handlen er betinget af visse øvrige sædvanlige kontraktvilkår. Når disse foreligger, vil handlen blive endelig, og indtil dette tidspunkt drives Danske Færger A/S videre under samme ledelse og efter samme forretningsprincipper som hidtil.Enterprise Value for aktierne i Danske Færger er sat til 594.100.000 kroner.