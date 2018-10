VLAK-Regeringen vil sætteind over for NOx-snyd

KLIMA- OG LUFTPLAN

Onsdag 10. oktober 2018 kl: 12:33

Af: Redaktionen Ved at snyde udstødningssystemerne kan vognmændene spare på udgifterne til væsken AdBlue, som de fleste systemer kræver at få tilført for at kunne leve op til miljønormerne.









VLAK-Regering vil prioritere udvikling af kontrolmetoder med videre af NOx-snyd med lastbiler.

















