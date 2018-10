Taxikørslen skal stille sig om til en grøn fremtid

VLAK-REGERINGENS KLIMA- OG LUFTPLAN

Onsdag 10. oktober 2018 kl: 12:24

I 2019 og 2020 er antallet af nye taxilicenser begrænset til 500 om året, som fordeles ved lodtrækning. Regeringen foreslår at give taxivognmænd med nulemissionsbiler forrang/garanti for en taxilicens, hvis ansøgeren i øvrigt lever op til kravene for at få en tilladelse

Regeringen ønsker at gøre det nemmere for passagererne at vælge en grøn taxi frem for en konventionel taxi ved holdepladserne på stationer og andre lignende trafikknudepunkter ved at reservere plads til de grønne taxier først i køen. Pladserne kan afmærkes med et særligt symbol på asfalten eller ved særlig skiltning. Det vil være op til vejmyndigheden - i mange tilfælde kommunen - at afgøre, hvilke holdepladser der skal inkluderes

Regeringen vil endvidere støtte den grønne omstilling af taxierhvervet gennem initiativet om at etablere flere og hurtigere ladestandere, hvor der ved placeringen af standerne bliver taget særlige hensyn til taxierhvervets behov

Af: Redaktionen Baggrunden for at stille krav til taxi om en mere bæredygtig drift er, at taxier kører mange kilometer hver dag, og at de ofte kører der, hvor der bor mange mennesker. Det er derfor efter VLAK-Regeringens mening naturligt, at taxi-erhvervet ligesom den offentlige bustrafik kører i forreste række, når det gælder grøn omstilling.VLAK-Regeringen vil have, at alle taxier i Danmark skal være nulemissionsbiler i 2030. Derudover vil VLAK-Regeringen stramme energikravene til nye taxier i 2019, 2022 og 2025, så ingen nye taxier udleder CO2 eller luftforurening fra 2025. VLAK-Regeringen forventer, at den løbende udskiftning i taxiflåden vil sikre, at den grønne omstilling er fuldt gennemført inden 2030.Det fremgår også at VLAK-Regeringens klima- og luft plan, at den grønne omstilling af taxikørslen skal støttes med en række supplerende tiltag:Ifølge VLAK-Regering vil forslaget frem mod 2030 kunne reducere de samlede danske CO2-udledninger med ca. 0,4 millioner ton og vil reducere udledningerne af NOx og PM 2,5 med henholdsvis ca. 970 ton og ca. 65 ton.