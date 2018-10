CHAUFFØR OG VOGNMAND ER ENIGE:: Den nye Renault Trucks er noget, der dur

Den nye Renault Trucks er noget, der dur

CHAUFFØR OG VOGNMAND ER ENIGE:

Mandag 8. oktober 2018 kl: 09:59

Vognmand Ole Velbæk og chauffør Anders Simmelsgaard er blevet positivt overrasket over Renault T-serien - lastbilernes køreegenskaber, brændstoføkonomi og førerhuskomfort.

Af: Redaktionen Vognmand Ole Velbæk i Esbjerg kører hovedsagelig containertransporter med virksomhedens 10 lastbiler, hvoraf knap halvdelen er Renault Trucks og dem er han mægtig godt tilfreds med.- Jeg var ikke nervøs ved investeringen, idet Renault Trucks familieskab med Volvo Trucks borger for produktkvaliteten, og man behøver blot at vende blikket mod resten af Europa, hvor der kører rigtig mange Renault-lastbiler. Personligt fik jeg syn for sagn, da jeg skulle afløse på den ene Renault-lastbil, fordi chaufføren skulle have ferie. Lastbilen kører formidabelt, og brændstoføkonomien overgår de øvrige lastbiler i vognparken, påpeger vognmanden.





Oprindeligt var Ole Velbæk lastbilchauffør hos virksomheden Roland Munch i Esbjerg i næsten 25 år, men så besluttede han at skifte erhvervsspor og blev fritidslandmand. Først med en mindre gård og i 2002 købte han Lundegaard og dertil hørende cirka 200 hektar landbrugsjord. Der var brug for at køre korn- og foderstoffer til og fra gården, og så blomstrede den gamle kærlighed til lastbiler op igen. Lundegaard Transport blev etableret, og den første lastbil blev købt i 2006, og i dag har virksomheden ti lastbiler i daglig drift. Lundegaards mange hektar klares i dag af en maskinstation. Døgnet har kun 24 timer.





Hovedparten af Lundegaard Transports lastbiler kører med containere fra Esbjerg havn til forskellige destinationer i hele Danmark. Ole Velbæk er selv at finde i en af disse container-lastbiler, og han styrer den daglige transportlogistik fra førerhuset. De sidste lastbiler, som er tipsættevogne, kører med korn- og foderstoffer, kartofler, sand, sten og grus, vejsalt med mere. Det sker i et samarbejde med Møller Transport i Rødding.





Anders Simmelsgaard, der blev chauffør på den første nye Renault Trucks lastbil hos Lundegaard Transport, er en erfaren chauffør med 40 års virke i transportbranchen. Han har kørt alle lastbilmærker, men er blevet særlig glad for Renault på grund af lastbilens køregenskaber og komfort.





- Den nye Renault trækker rigtig godt op ad de store bakker, og selv lastbiler med flere hestekræfter i vores vognpark kan ikke følge med, siger han. Renault Trucks T-seriens gode køreegenskaber er bemærket, og flere chauffører i Lundegaard Transport har allerede ytret ønske om at få den næste Renault i vognparken.





- Jeg sover sjældent i førerhuset, men det gør min kollega hele ugen i den anden nye Renault-lastbil. Han fortæller, at han sover bedre i Renault førerhuset end han gør hjemme, siger Anders Simmelsgaard med et smil på læben.





Renault Trucks T-serie 480 hk har to køjer og fladt gulv i hele førerhuset, fordi den automatiserede Optidriver-gearkasse sidder ved rattet.





- Den fulde ståhøjde i førerhuset gør det ubesværet at bevæge sig rundt i førerhuset under pauser, tøjskift m.m., og der er masser af aflæggerplads i det store førerhus. Samtidig er udsynet fra førerhuset godt, og alle spejle sidder hvor de skal. Det gør alle knapperne også på instrumentpanelet, hvilket betyder, at jeg kan nå dem alle, selv om jeg sidder tilbagelænet i førerhusstolen, fremhæver Anders Simmelsgaard.





Der er ikke noget ”tilbagelænet” over Anders Simmelsgaard, når det kommer til brændstoføkonomisk kørsel. Det har han oppe under huden, og det praktiserer han i det daglige med stort engagement. Han har Optifuel og ACC i sin nye Renault Trucks T-serie, og i Lundegaard Transport ligger han i front chaufførerne imellem, når det handler om at køre langt på literen. Han kører konsekvent med automatisk fartpilot i erkendelse af, at ingen chauffør kan konkurrere med teknikken, når det vedrører brændstoføkonomisk kørsel. Er der brug for at tage lidt af farten benytter han Renault Trucks meget roste motorbremse.





- Den er virkelig effektiv og kan aktiveres trinvis, siger Anders Simmelsgaard.





Er der muligheder for friløb over en strækning, slår han fartpiloten fra og lader lastbilen rulle gratis. Det er OK med vognmand Ole Velbæk.





















© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.