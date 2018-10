187 tunge køretøjer blev vinket ind til kontrol

Fredag 5. oktober 2018 kl: 12:24

Kørsel under påvirkning og manipulation med køre-hviletid

Af: Jesper Christensen Den foreløbige opgørelse af politiets kontroller viser, at der over de to dage blev standset 187 køretøjer, hvoraf 113 køretøjer var udenlandske.Af de standsede køretøjer var der sager på 35 køretøjer, heraf 9 udenlandske køretøjer. I alt blev der rejst 96 sigtelser, hvoraf de 32 var mod udenlandske chauffører og vognmænd.- Heldigvis mødte vi over de to dage ingen overtrædelser i forhold til cabotage-kørsel, men til gengæld sjusker nogle chauffører stadig med det frie udsyn fra førerhuset, hvilket der blev skredet ind overfor i flere tilfælde, siger Stig Simonsen.Ved kontrollen onsdag viste en nærmere kontrol af en dansk lastbil, at det pågældende firma var oprettet under anvendelse af falske dokumenter, og lastbilen blev derfor beslaglagt på stedet. Som udløber af denne sag blev endnu en lastbil fra samme firma beslaglagt onsdag aften. Disse sager efterforskes nu nærmere i forhold til eventuelle flere overtrædelser af straffeloven.

En dansk chauffør blev sigtet for kørsel under påvirkning af euforiserende stoffer, og i førerhuset hos den påvirkede chauffør fandt en af politiets narkohunde cirka tre gram hash, som chaufføren blev sigtet for.





Torsdag aften på Ejer Bavnehøj blev en polsk lastbil i forbindelse med kontrollen fundet manipuleret med manglende køre-hviletidsoptegnelserne til følge. Lastbilen blev på stedet tilbageholdt og vil først blive frigivet, når en sikkerhedsstillelse er betalt. Den polske chauffør erkendte de faktiske forhold under politikontrollen.





Fakta om kontrollen:

Kontrollen foregik onsdag 3. oktober på Motorvej E20 ved rasteplads Kildebjerg Nord ved Vissenbjerg vest for Odense og torsdag 4. oktober på Motorvej E45ved rasteplads Ejer Bavnehøj øst syd for Skanderborg.



Kontrollen var et led i politiets målrettede færdselsindsats, der har til formål at nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken, skabe tryghed blandt trafikanterne og understøtte en hensigtsmæssig trafikafvikling i overensstemmelse med gældende lovgivning.





En foreløbig opgørelse af kontrollen viser overtrædelser på følgende områder:

Fejl og mangler

Dimensioner (længde, højde bredde)

Lovgivningen vedrørende farligt gods

Godslov

Fejl vedrørende kontrolapparat

Manglende kvalifikationsbevis

Overtrædelser af køre-hviletid

Manipulation

Lov om euforiserende stoffer

Modulvogntog (manglende tilladelse)

Regler om Særtransport

Manglende vejbenyttelse

11 lastbiler indkaldt til syn

3 kørselsforbud heraf en lastbil og to sættevogne

















Tungvognscenter Syd fra Sydøstjyllands Politi stod for kontrollerne i samarbejde Færdsels-, Fødevare- Trafik- og Skattestyrelsen samt det Veterinære Rejsehold. I alt deltog op mod 80 mand i kontrolarbejdet.



