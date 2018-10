Politiet kontrollerede tunge køretøjer i stor kontrolaktion

Fredag 5. oktober 2018 kl: 12:08

Af: Redaktionen Tungvognscenter Syd fra Sydøstjyllands Politi stod for kontrollerne i samarbejde Færdsels-, Fødevare- Trafik- og Skattestyrelsen samt det Veterinære Rejsehold. I alt deltog op mod 80 mand i kontrolarbejdet.- Når vi foretager en stor multikontrol som denne i samarbejde med andre myndigheder, får vi en unik mulighed for at tjekke de tunge køretøjer for mange andre ulovligheder end trafikfarlige forhold, siger politikommissær Stig Simonsen, der er leder af Tungvognscenter Syd.Der blev blandt andet kontrolleret for overholdelse af regler om køre-hviletid, dyretransporter, transport af tungt gods og spiritus- og narkopåvirkning. Kontrollen havde derudover særligt fokus på ulovlig cabotagekørsel samt uopmærksomhed og manglende udsyn fra førerhuset.