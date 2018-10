Femern-tunnelen ser frem mod en fremtid med selvkørende biler

Fredag 5. oktober 2018 kl: 11:59

Fakta om Femern-tunnelen:

Femern-tunnelen er danmarkshistoriens største anlægsprojekt

Tunnelen skal bygges mellem Rødbyhavn på Lolland og Puttgarden i Tyskland

Femern-tunnelen bliver verdens længste sænketunnel

Tunnelen vil rumme en tosporet motorvej i hver retning med fuldt nødspor og to elektrificerede jernbanespor

Når Femern-tunnelen er færdig, vil rejsen over Femern Bælt tage syv minutter i tog og 10 minutter i bil

Tunnelen brugerfinansieres efter samme model som de faste forbindelser over Storebælt og Øresund

Det vil tage cirka 8,5 år at bygge Femern-tunnelen

Op mod 3.000 mennesker vil være direkte beskæftigede med byggeriet

Tunnelen bygges til at kunne stå i mindst 120 år

Af: Redaktionen - Mange af vores kunder kommer til at sidde i selvkørende biler og lastbiler. Dét kan vi drage fordel af, fordi den førerløse teknologi kan optimere brugen af tunnelen, forudsiger Peter Henningsen, der er designmanager for installationer hos Femern A/S.Den teknologiske udvikling giver blandt andet mulighed for bedre udnyttelse af kapaciteten på vejene og forbedret trafiksikkerhed i den 18 km lange tunnel. Tunnelen bliver en oplyst og enkel vejstrækning uden modkørende og kryds- eller sammenfletninger og er dermed ideel for selvkørende biler.- Vi følger især udviklingen indenfor avanceret kommunikation mellem køretøjer og infrastruktur, så vi kan få tunnelen til at kommunikere med køretøjerne, når teknologien er klar, siger Peter Henningsen.Dén teknologi gør det muligt for tunnelen at sende relevant trafikinformation direkte ind til de førerløse biler, så personerne i de førerløse biler ikke skal bekymre sig om kørslen.- Der er mange fordele ved at integrere og omfavne ny teknologi. Men det vigtigste er selvfølgelig, at det øger sikkerheden, siger Peter Henningsen.I selve designet af Femern-tunnelen er der taget hensyn til, at den teknologiske udvikling går lynhurtigt, og at det i dag er svært at forudse præcis hvilke teknologier, der skal anvendes i fremtiden. Særlige kælderetager under dele af tunnelens vejbaner rummer tunnelens teknisk udstyr, og det gør det lettere at vedligeholde og udskifte udstyr og trafikstyringssystemer i takt med at ny teknologi bliver tilgængelig.- Mens tunnelens betonkonstruktioner holder i mindst 120 år, udvikler teknologien sig jo hele tiden. Derfor indretter vi tunnelen, så den også langt ud i fremtiden kan integrere og udnytte den nyeste teknologi, siger Peter Henningsen.