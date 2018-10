Husk at tænde og tjekke lyset

RIGSPOLITIET I EN TID MED LÆNGERE MØRKE:

Fredag 5. oktober 2018 kl: 11:50

Gå rundt om bilen og se at alle lygter virker

Parker eventuelt en meter fra en væg, og se om vinklen på lyskeglen falder korrekt

Kontroller at køretøjet ellers er lovligt og i forsvarlig stand

Fra solopgang til solnedgang (uden for lygtetændingstiden) skal man som bilist anvende nærlys, dog kan tågelys i kombination med positionslys eller særligt kørelys også anvendes

Fra solnedgang til solopgang samt ved nedsat sigtbarhed, hvor det regner, sner, er tåget eller er tusmørke skal nærlys som minimum anvendes

Forkert lygteføring kan som resultere i en bøde på mindst 1.000 kroner

Undersøgelse af slukkede baglygter i trafikken

Hvor mange bilister, der inden for de seneste tre måneder har oplevet andre bilister, som ikke havde tændt baglygterne, mens det var mørkt eller tåget?

Hovedstaden: 71 %

Sjælland: 73 %

Syd- og Sønderjylland: 61 %

Fyn: 74 %

Østjylland: 72 %

Midt- Vestjylland: 72 %

Nordjylland: 69 %.

Hele landet: 70 %

Har du inden for de sidste tre måneder været involveret i en kritisk situation, fordi en anden bilists baglygter ikke var tændt i mørke eller tåge? (kun landsdækkende tal):

Nej: 87 %

Ja, enkelte gange: 10 %

Ja, flere gange: 2 %

Ved ikke: 1 %

Har du inden for de sidste tre måneder været involveret i et uheld, fordi en anden bilists baglygter ikke var tændt i mørke eller tåge? (kun landsdækkende tal):

Nej: 98 %

Ja, enkelte gange: 1 %

Ja, flere gange: 1 %

Cyklister

Tænde cykellygterne,

Iføre sigtrafikvest,

Anvende reflekser,

Sikre at din cykel ellers lever op til lovkravene.

Af: Redaktionen - Når efteråret er over os og den mørke tid begynder, oplever vi bilister, der glemmer at tænde deres baglygter, og det er særligt et problem, når sigtbarheden nedsættes på grund af regn, sne, tåge og tusmørke, siger politiassistent Christian Berthelsen fra Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.- Det manglende baglys kan føre til farlige situationer og ulykker i trafikken, da det er svært for andre trafikanter at se dem uden lys.Frem til juli 2016 blev mange biler solgt med et specielt kørelys, hvor baglygterne ikke tænder automatisk. Ejer man sådan en bil, hvor baglygterne ikke tænder automatisk, og hvis man har tendens til at glemme at tænde dem, kan man få det lavet på et værksted, så baglygterne også tænder, når motoren startes.Som bilist er man selv ansvarlig for at bilens lygter virker, og lyset er korrekt, derfor bør man inden man kører ud i trafikken kontrollere, at bilen lever op til kravene.I en undersøgelse foretaget af Rådet for Sikker Trafik i januar i år blandt 1.664 bilister, som jævnligt kører bil, blev bilisterne spurgt:Hvis cyklen er det fortrukne transportmiddel, er synlighed ligeså vigtig, som hvis man kører i bil. Når sigtbarheden nedsættes på grund regn, sne, tåge eller tusmørke skal man også som cyklist gøre sig synlig for andre trafikanter. Det kan man gøre ved at:





Om man er i bil, på knallert, på cykel eller gående, så opfordrer politiet til, at man skal passe på hinanden og være synlige i den mørke tid - så er der en større sandsynlighed for, at alle kommer sikkert hjem.