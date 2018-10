Trækkeren trækker på begge bagaksler

Torsdag 4. oktober 2018 kl: 16:50

Af: Redaktionen Chauffør Henrik Bojesen har fået den nye tre-akslede Scania R 520 A 6x4 tandemtrækker at køre med. Han skal bland andet skal trække en tiptrailer i den nordlige del af JyllandBilen er den syvende i rækken af 520’ere, som lastbilsælger Lars Pedersen hos Stiholt har leveret. I løbet af et par måneder kommer der en Scania R 520 bogietrækker til, så Jesper Agesen kommer op på otte R 520’ere, så halvdelen af hans lastbiler er fra den svenske lastbilproducent.Den nye R520 har en 16,4-liters V8-motor, der yder op til 520 hk og har et maksimalt drejningsmoment på 2.700 Nm og SCR-teknologi til overholdelse af Euro 6-normen.Gearkassen er en 12- + 2-trins gearkasse med to krybegear og overgear.Stiholt i Thisted har opbygget bilen med to-strengs hydraulikanlæg, så den både kan køre med tiptrailer, betonkanon og inliner (elementtrailer). Opbygningen består desuden af høj galge, hel-dækkende alu-dørk, udtræksskuffer mellem bagakslerne samt høje Danbox alu-skabe til opbevaring af regntøj, gummistøvler med mere bag førerhuset. En fiks detalje er desuden en lille ekstra udtræks-stige placeret under dørkpladen bag førerhuset i venstre side, der kan trækkes ud, når Henrik Bojesen skal op bag førerhuset.Indendørs i CR20H-førerhuset er der monteret fuld V8-læderpakke, Premium-stole med indbygget ventilation, ekstra bred underkøje, termo-sideruder, regnsensor, stort klimaanlæg, stort infotainment-system med integreret navigation, subwoofer, DAB-radio og meget mere.Når det gælder trafiksikkerhed, har bilen integreret retarder, afstandsradar, sporassistent, elektronisk stabilitetssystem (ESP), LED for- og baglygter, ekstra fjernlygter i taget og tågelygter i fronten, LED-arbejdslys med mere.Vognmand Jesper Agesen har tegnet en Drivline+serviceaftale på otte år.