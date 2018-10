Ny bekendtgørelse om installering af tachografer er sendt i høring

Torsdag 4. oktober 2018 kl: 16:32

© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Den nye bekendtgørelse skal sikre, at installatører, værksteder og køretøjsfabrikanter kan autoriseres til at installere, efterse, kontrollere og reparere takografer, herunder den nye intelligente takograf, i henhold til takografforordningen.Den nye bekendtgørelse erstatter den eksisterende bekendtgørelse om autorisation af værksteder til udførelse af arbejde inden for vejtransport, som indeholder de nuværende krav til autorisation af værksteder.Interesserede kan se mere om udkastetHøringsfristen er 30. oktober.