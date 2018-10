Rejsebureau er gået konkurs

Torsdag 4. oktober 2018 kl: 12:33

Af: Redaktionen DenTour Rejser ApS, Vindingevej i Roskilde, CVR-nr. 31074649, blev registreret i Rejsegarantifonden i 2007 og solgte busrejser til eksempelvis Polen. Selskabet drev også virksomhed under binavnene DenTour ApS, Dentur ApS og Stettinexperten ApS.





Selskabet ændrede 17. september 2018 navn til Rejseselskabet 2008 ApS.





Selskabet blev erklæret konkurs onsdag 3. oktober. Som kurator er udpeget advokat Carsten Ceutz, Bech-Bruun, Langelinie Allé i København.





Rejsegarantifonden oplyser, at kunder, der har købt produkter omfattet af fondens dækning (for eksempel pakkerejser med både bus og hotel) før selskabets registrering i fonden blev slettet, kan søge det forudbetalte beløb retur fra Rejsegarantifonden. Vejledning herom findes på fondens hjemmeside www.rejsegarantifonden.dk.





Fonden havde på grund af selskabets dårlige kapitalberedskab pålagt selskabet at stille en forhøjet garanti, og fonden forventer ud fra de oplysninger, selskabet har afgivet, ikke at blive påført tab på sagen.





















