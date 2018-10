Volvo Trucks leverede FH nummer 1.000.000 på transportmesse i Hannover

Torsdag 4. oktober 2018 kl: 11:49

Fakta om Volvo FH nummer 1.000.000:

Volvo FH 25 Special Edition

Konfiguration: 4x2 trækker

Akselafstand: 3700 mm

Motor: D13, 540 hk, Euro 6

Drejningsmoment: 2600 Nm

Gearkasse: I-Shift med dobbeltkobling

Bagaksel: Soloaksel med enkeltreduktion

Affjedring for: Blad

Affjedring bag: Luft

Chassis: Medium højde

Motorbremse: VEB+ (Volvo motorbremse), Volvos højeffektive motorbremsesystem

Førerhus: Ekstra høj sovekabine

Sikkerhedsfunktioner: adaptiv fartpilot med kollisionsadvarsel og automatisk nødbremse, opmærksomhedsassistent, sporassistent, airbag i førersiden

Yderligere funktioner: Volvo Dynamisk Styring

Af: Redaktionen - Vi har kørt Volvo siden 1976, og der har været en kontinuerlig udvikling af Volvo FH’en. Fra starten var vi klar over, at vi havde valgt et brand med fokus på fremtiden. Vi blev ikke bare overbevist af Volvo FH’s fokus på profitabilitet ved hjælp af en højtydende gearkasse og drivline, men vi var også imponeret af kørbarheden og sikkerheden. Det er en strålende præstation af ingeniørerne bag, sagde Marco Reinhard - ejer af og administrerende direktør for Gesuko, der er et køletransportfirma med base i Bad Hersfeld omkring 200 kilometer syd for Hannover, da han fik overdraget nøgler og bil af administrerende direktør for Volvo Trucks, Claes Nilsson.Gesukos flåde består udelukkende af Volvo-lastbiler, og nu byder virksomheden den nye tilføjelse til familien velkommen. Den nye lastvogn - en Crimson Pearl Volvo FH 25-års specialudgave - har et ekstra højt førerhus med sovekabine, intelligent fartpilot med kollissionsadvarsel og automatisk nødbremse og Volvo Dynamisk Styring.- Med Volvo FH har vi gentagne gange skubbet grænserne for, hvad der kan opnås, samt skabt nye muligheder for rentabel, effektiv og sikrere transport med en stadig lavere miljøpåvirkning. At levere FH nummer 1.000.000 til en loyal kunde, der har samarbejdet med os i 25 år er en fantastisk milepæl på en fantastisk rejse, sagde Claes Nilsson i forbindelse med overrækkelsen af Volvo FH nummer 1.000.000.