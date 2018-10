Danskerne er mest tilfredse i Norden med deres pakkelevering

Tirsdag 2. oktober 2018 kl: 22:24

Af: Redaktionen - Det er afgørende, at netbutikkerne forstår betydningen af, at leveringen sker på kundens vilkår. Nye tal viser, at mere end en fjerdedel af forbrugerne på nettet har undladt at købe en vare fra en netbutik, fordi de ikke blev tilbudt det ønskede leveringsalternativ, siger Jørgen Fischer, der er e-handelsrådgiver hos PostNord.Undersøgelsen viser også, at danskerne stiller de højeste krav i Norden til, hvordan pakken skal leveres. De nordiske netforbrugere vil selv kunne vælge den leveringsmetode, som passer dem bedst. I Danmark er det 89 procent af dem, der har handlet på nettet i 2018, som giver udtryk for, at det er en afgørende parameter for, hvor de e-handler.- Netbutikkerne i Danmark er dygtige til at stille forskellige leveringsalternativer op til deres kunder baseret på en eller flere pakkeleverandører. Men det er også nødvendigt for at kunne tilfredsstille den krævende danske forbruger, der vælger butikker fra, som ikke har den ønskede leveringsform, siger Jørgen Fischer.Når der bliver spurgt til, om det ved seneste køb på nettet, har været muligt at vælge den foretrukne leveringsmetode, svarer 70 prcoent positivt i Danmark. Det er mere end i de andre nordiske lande, hvor det i Sverige og Norge er mindre end halvdelen, der har mulighed for selv at vælge - i Finland er det 59 procent.





- Selvom mange danskere er tilfredse med leveringen i dag, så skal pakkeleveringen hele tiden udvikles. Netforbrugernes krav til leveringstid, leveringsmåde og services forventes kun at stige i de kommende år. Det er derfor helt nødvendigt, at netbutikker og logistikaktører etablerer et tæt samarbejde for at være rustet til fremtiden, siger Jørgen Fischer.





Rapporten viser, at 60 procent af danskerne handler på nettet hver måned og har købt for samlet 19 milliarder kroner i år. På det nordiske marked som helhed har de nordiske forbrugere købt for 104 milliarder kroner, hvilket er en stigning på 11 procent sammenlignet med samme periode sidste år.















Interesserede kan læse den omtalte rapport her:





