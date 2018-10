Tysk transportkoncern har rundet 30.000 ansatte

Tirsdag 2. oktober 2018 kl: 22:10

© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Økonomien buldrer fortsat af sted, og det mærkes også på arbejdsmarkedet. Logistikvirksomheden Dachser nåede for nylig sit højeste antal medarbejdere på verdensplan, siden virksomheden blev stiftet.Ved udgangen af 2017 var der 29.098 personer ansat i Dachser. Ni måneder senere er tallet steget med tæt på 5 procent til over 30.500.- Vores medarbejdere er og vil altid være vores vigtigste ressource, siger Dachsers administrerende direktør Bernhard Simon.- Det er trods alt dem, der baner vejen for en sammenhængende, globaliseret økonomi. Det er dem, der tilrettelægger de lager- og leveringsprocesser, der rækker hele jorden rundt, og det er dem, som er firmaets ansigt udadtil, sigr han videre.Familievirksomheden får også endnu en gang topkarakterer for sit uddannelsesprogram. I Danmark har Dachser lige nu seks lager/logistikelever og 16 speditør-, administrations- og økonomielever. I Tyskland har i alt 732 unge fra hele landet besluttet at starte deres karriere hos Dachser. Det er 5 procent flere end året før.Samlet set er Dachser i gang med at uddanne 1.757 lærlinge og elever over hele landet, og uden for Tyskland er 41 kommende logistikspecialister i gang med et uddannelsesforløb, der skal gøre dem til ”Dachser-speditør- og logistikspecialister”. De mest populære valg blandt eleverne er speditør- og logistikagent, lagerarbejder og faguddannet lastvognschauffør.- I kraft af sin position som den tredjestørste industri i Tyskland tilbyder logistik en bred vifte af udfordrende karrieremuligheder med løfte om en strålende fremtid, siger Dachsers Head of Corporate Human Resources, Vera Weidemann.- I vores branche er det adgangen til kvalificerede medarbejdere, der hæmmer vækstmulighederne. Derfor har vi brug for veluddannede og motiverede folk, nu mere end nogensinde.Krævende, men effektiv oplæring er en del af virksomhedskulturen i det familieejede Dachser, hvor antallet af medarbejdere under uddannelse udgør ca. 10 procent af den samlede arbejdsstyrke. I overensstemmelse med ånden i princippet om virksomheders sociale ansvar ansætter firmaet de elever, som gennemfører deres uddannelse.