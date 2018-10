Politikere siger ja til ny vej fra havnen i Horsens

Tirsdag 2. oktober 2018 kl: 11:34

Af: Redaktionen I budgettet for 2019 og de kommende år lægger et enigt byråd op til, at anlægsarbejdet med den sidste del af Ringvej Syd skal rykkes frem. Allerede i 2019 skal forberedelserne til hele strækningen fra Bjerrevej og Bollervej til Horsens Havn gå i gang. Oprindeligt skulle den sidste del af vejen først stå klar om knap 10 år.- I min optik kan det næsten kun gå for langsomt med at etablere det sidste stykke af ringvejen syd om Horsens. Hele byen vokser, og det giver store udfordringer for infrastrukturen, og for havnens kunder og virksomheder er det bestemt ikke optimalt, at lastbilerne skal tværs gennem en midtby, hvor der kommer mere og mere trafik, siger Claus Kvist Hansen, der er formand for bestyrelsen i Horsens Havn.Formanden peger på, at der hver dag kører et meget stort antal lastbiler til og fra havnen. En ny vej over fjorden og ud mod Horsens Syd vil i høj grad være med til at tage det værste tryk væk fra trafikken i midtbyen - også for anden trafik end blot lastbilerne.- Havnen er en vigtig livsnerve for byen, og derfor skal den have ordentlige betingelser. En ny vejforbindelse vil ikke blot være med til at fremtidssikre havnen; den vil være en enorm gevinst for hele byen. Derfor skal vi i gang med arbejdet hurtigst muligt, siger Claus Kvist Hansen.