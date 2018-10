Tankskibsrederi flytter i nye lokaler

Tirsdag 2. oktober 2018 kl: 11:16

Af: Redaktionen Det nye hovedsæde får 3.076 kvadratmeter i Huset Edison i Holmbladsgade i København. Kontoret er ved at blive gjort klart til Maersk Tankers af Top Danmark, der er ejer og udvikler af Huset Edison.Maersk Tanksers har en ambition om at skabe et markedsledende digitalt tankskibsrederi.