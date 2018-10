Nystiftet forening sætter fokus på forbindelsen til jord

Tirsdag 2. oktober 2018 kl: 10:34

Af: Jesper Christensen Torsdagens dagsorden tager udgangspunkt i den stigende flytrafik og peger på alternativer, der er mere klimavenlige - eksempelvis tog. Her er de østrigske statsbaner, ÖBB, klar med internationale tog, der kan forbinde Europas lande over natten.Torsdagens program ser sådan ud:19.30 - Velkomst og introduktion af aftenens program v/ Poul Kattler, Bevar Jordforbindelsen.19.40 - Isabella Larsson Seedorff fra NOAH Ungdom åbner debatten19.45 - Klima: Jesper Theilgaard20.05 - Luftfart: Jeppe Juul, præsident for Transport & Environment20.25 - En kort pause20.35 - Tog: Kurt Bauer, De Østrigske Baner, ÖBB (på engelsk)20.55 - Linne Windfeldt Valling Rasmussen fra NOAH Ungdom lægger op til debatten21.00 - Debat21.40 - Overrækkelse af ca. 25.000 underskrifter om krav til nattog til politiker fra Transportudvalget.Mødet, der finder sted i Indre By's kulturhus, Charlotte Ammundsens Plads 3 i København, er arrangeret i et samarbejde mellem Bevar Jordforbindelsen, Det Økologiske Råd, NOAH, 350 Klimabevægelsen og Rådet for Bæredygtig Trafik.









